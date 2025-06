Un capoluogo lombardo nei cruciverba: la soluzione è Como

COMO

Perché la soluzione è Como? Un capoluogo lombardo indica la città principale di una provincia in Lombardia, come ad esempio Como. Si tratta di un centro amministrativo importante, spesso ricco di storia e cultura, che funge da punto di riferimento per l'intera area. Como, famosa per il suo lago e le bellezze naturali, rappresenta uno dei simboli più noti di questa regione.

Non riesci a risolvere la definizione "Un capoluogo lombardo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

