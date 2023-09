Il capoluogo lombardo con la Cappella Colleoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo lombardo con la Cappella Colleoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Chilometri dal capoluogo orobico. con decreto del presidente della repubblica antonio segni, del 17 settembre 1962, romano di lombardia ha ricevuto il titolo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bergamo (disambigua). bergamo (afi: ['brgamo], ascoltai; bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

