FLAT

Curiosità e Significato di "Flat"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Flat più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Flat.

FLAT si riferisce a un tipo di atterraggio, in cui un aeromobile tocca terra in modo orizzontale e regolare, riducendo al minimo il movimento verticale. Questo approccio è importante per garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri durante l'arrivo.

I muscoli che si azionano involontariamenteSi azionano in discesaSi azionano per atterrareI muscoli che si azionano volontariamenteSi azionano per arrestare

Come si scrive la soluzione: Flat

Hai davanti la definizione "Si azionano per l atterraggio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

T Torino

