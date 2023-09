I muscoli che si azionano volontariamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I muscoli che si azionano volontariamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRIATI

Significato/Curiosita : I muscoli che si azionano volontariamente

Proponendo il termine "striato" per tutti gli elementi costruiti da elementi striatali: il caudato, il putamen e il fundus striati, la porzione ventrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I muscoli che si azionano volontariamente : muscoli; azionano; volontariamente; A volte bloccano i muscoli ; Come muscoli ben descritti; muscoli delle mandibole; Lavorano sui muscoli ; Allentare i muscoli o i nervi; Si azionano per atterrare; Frazionano il chilo; Frazionano i tornei; Frazionano il Giro d Italia; azionano i cric; Compie volontariamente un omicidio; Sabotata danneggiata volontariamente ; Fa strizzare l occhio involontariamente ; Abbandonare volontariamente ; Emettere volontariamente aria dalla bocca;

