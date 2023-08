Si azionano per atterrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si azionano per atterrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLAP

Significato/Curiosita : Si azionano per atterrare

Orizzontalmente. è generalmente dotato di uno o più motori a pistoni o a turbina che azionano un complesso di pale che gli permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente... Aeroplani. in italiano viene spesso indicato con il termine anglosassone flap, se l'elemento è posto sul bordo d'uscita, o slat (in italiano alula) se... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

