Attraversa la cavità toracica

Home / Soluzioni Cruciverba / Attraversa la cavità toracica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attraversa la cavità toracica' è 'Aorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AORTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attraversa la cavità toracica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversa la cavità toracica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Aorta? L'aorta rappresenta il grande vaso sanguigno che si origina dal cuore e si dirige verso il basso, attraversando la cavità toracica. Questa arteria principale si occupa di distribuire il sangue ricco di ossigeno a tutto il corpo, passando attraverso il torace prima di ramificarsi nelle arterie più piccole. La sua posizione e il suo percorso sono fondamentali per garantire una circolazione efficiente e stabile. La sua importanza si evidenzia nella regolazione della pressione sanguigna e nel mantenimento della perfusione degli organi vitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Attraversa la cavità toracica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aorta

La definizione "Attraversa la cavità toracica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversa la cavità toracica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aorta:

A Ancona O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversa la cavità toracica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L arteria più importanteImportante arteria che parte dal cuoreÈ l arteria più importante del corpo umanoPassa per la cavità toracicaUna cavità polmonareAttraversa PisaIl fiume che attraversa TorinoLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono