SOLUZIONE: ABOLIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eliminare per legge" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eliminare per legge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Abolire? Abolire è un'azione attraverso la quale si elimina qualcosa per legge o con un intervento ufficiale. Questa parola si riferisce alla cancellazione di norme, pratiche o istituzioni che in passato erano considerate valide o obbligatorie. Quando si decide di abolire qualcosa, si rimuove formalmente la sua validità o applicazione, spesso per motivi di riforma o progresso sociale. La decisione di abolire può essere presa da un organismo legislativo o autorità competente.

La soluzione associata alla definizione "Eliminare per legge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eliminare per legge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Abolire:

A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eliminare per legge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

