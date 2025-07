Il risvolto delle giacche nei cruciverba: la soluzione è Bavero

BAVERO

Curiosità e Significato di Bavero

Approfondisci la parola di 6 lettere Bavero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bavero? Bavero indica il lembo di tessuto ripiegato e decorativo sul colletto delle giacche, spesso in seta o altro materiale pregiato. È un dettaglio elegante che aggiunge stile e raffinatezza all’abbigliamento maschile formale. Questo elemento può essere sfoggiato in occasioni speciali, sottolineando distinzione e buon gusto. Un tocco di classe che fa la differenza nel look.

Come si scrive la soluzione Bavero

La definizione "Il risvolto delle giacche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

