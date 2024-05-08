Strumento a corde pizzicate

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Strumento a corde pizzicate' è 'Clavicembalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLAVICEMBALO

Perché la soluzione è Clavicembalo? Il clavicembalo è uno strumento musicale a corde pizzicate, appartenente alla famiglia degli strumenti a tastiera. La sua struttura è caratterizzata da corde di diversa lunghezza e tensione, che vengono fatte vibrare attraverso la pressione di tasti, producendo suoni distintivi. Questo strumento, molto apprezzato nel periodo rinascimentale e barocco, richiede una tecnica precisa per ottenere un suono armonico e ricco. La sua presenza ha influenzato lo sviluppo di altri strumenti a tastiera, consolidando il suo ruolo nella storia musicale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento a corde pizzicate". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Strumento a corde pizzicate nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Clavicembalo

Se la definizione "Strumento a corde pizzicate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento a corde pizzicate" conferma che la soluzione 'Clavicembalo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Clavicembalo

C Como L Livorno A Ancona V Venezia I Imola C Como E Empoli M Milano B Bologna A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento a corde pizzicate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Clavicembalo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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