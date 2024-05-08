Strumento a corde pizzicate
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Strumento a corde pizzicate' è 'Clavicembalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CLAVICEMBALO
Perché la soluzione è Clavicembalo? Il clavicembalo è uno strumento musicale a corde pizzicate, appartenente alla famiglia degli strumenti a tastiera. La sua struttura è caratterizzata da corde di diversa lunghezza e tensione, che vengono fatte vibrare attraverso la pressione di tasti, producendo suoni distintivi. Questo strumento, molto apprezzato nel periodo rinascimentale e barocco, richiede una tecnica precisa per ottenere un suono armonico e ricco. La sua presenza ha influenzato lo sviluppo di altri strumenti a tastiera, consolidando il suo ruolo nella storia musicale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento a corde pizzicate". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Strumento a corde pizzicate nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Clavicembalo
Se la definizione "Strumento a corde pizzicate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento a corde pizzicate" conferma che la soluzione 'Clavicembalo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Clavicembalo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento a corde pizzicate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Clavicembalo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antenato del pianoforteSpesso aveva due tastiereStrumento a corde pizzicate libro dei SalmiUno strumento a corde pizzicateStrumento musicale a corde pizzicateStrumento musicale dalle corde colorateStrumento musicale con quattro corde
A R O R C N E S T