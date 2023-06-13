Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi' è 'Salterio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTERIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Salterio? Il SALTERIO è uno strumento a corde pizzicate che accompagna tradizionalmente i canti sacri e le preghiere. Questo strumento, spesso costituito da una serie di corde tese su una cassa armonica, permette di eseguire melodie che arricchiscono le liturgie e i momenti di meditazione spirituale. Il suo suono dolce e armonioso favorisce la contemplazione e aiuta a creare un’atmosfera di raccoglimento. Il SALTERIO rappresenta un elemento fondamentale nella tradizione religiosa, collegato direttamente al libro dei Salmi.

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Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Salterio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Salterio:

S Savona A Ancona L Livorno T Torino E Empoli R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il libro dei salmiIl libro liturgico con i salmi di DavidAntico volume a volte miniato contenente i salmi dell Antico TestamentoStrumento a corde pizzicateUno strumento a corde pizzicateStrumento musicale a corde pizzicateStrumento musicale dalle corde colorateStrumento musicale con quattro corde