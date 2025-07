Sede egiziana di cruenti battaglie nel 1942: El nei cruciverba: la soluzione è Alamein

Home / Soluzioni Cruciverba / Sede egiziana di cruenti battaglie nel 1942: El

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sede egiziana di cruenti battaglie nel 1942: El' è 'Alamein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALAMEIN

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Alamein? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Alamein.

Perché la soluzione è Alamein? Alamein è il nome di una località in Egitto celebre per le battaglie cruciali della Seconda guerra mondiale nel 1942. Qui, le forze alleate sconfissero gli eserciti dell'Asse, segnando una svolta decisiva nel conflitto nel Nord Africa. Oggi, Alamein rappresenta un simbolo di resistenza e vittoria, ricordando il valore di chi combatteva per la libertà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Località eritrea sede di battaglie colonialiPalazzo sede del Presidente del ConsiglioIndennità per lavoro fuori sedeL emittente della Santa Sede fondata nel 1931Sede residenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Sede egiziana di cruenti battaglie nel 1942: El" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

I Imola

N Napoli

E N S A A R I O T M S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RILASSAMENTO" RILASSAMENTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.