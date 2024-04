La Soluzione ♚ L egiziana più famosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione: L egiziana più famosa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLEOPATRA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L egiziana piu famosa: tra i padri della musica popolare egiziana spicca sayed darwish. tra le più celebri cantanti, non solo egiziane, ma di tutto il mondo arabo possiamo... Cleopatra Tèa Filopàtore (in greco antico: epta Te Fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino Cleopatra Thea Philopator; 70/69 a.C. – Alessandria d'Egitto, 12 agosto 30 a.C.), chiamata nella storiografia moderna Cleopatra VII o semplicemente Cleopatra, è stata una regina egizia appartenente al periodo tolemaico, regnante dal 52 a.C. alla sua morte. Fu l'ultima sovrana della dinastia tolemaica a regnare in Egitto e anche l'ultima di tutta l'età ellenistica, la cui fine si fa coincidere proprio con la sua morte. Donna forte e indipendente, portò avanti una politica espansiva e accentratrice, nonostante il continuo ...

Altre Definizioni con cleopatra; egiziana; famosa;