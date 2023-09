La battaglia in cui fu sconfitto Rommel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La battaglia in cui fu sconfitto Rommel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EL ALAMEIN

Erwin rommel, e l'8ª armata britannica del generale bernard law montgomery. la battaglia ebbe inizio con l'offensiva generale britannica (nome in codice:... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi el alamein (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati dell'egitto non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

