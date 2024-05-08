Il Santo delle coppie innamorate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Santo delle coppie innamorate' è 'Valentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VALENTINO

Perché la soluzione è Valentino? Valentino è conosciuto come il protettore degli innamorati, simbolo di amore e passione. La sua figura è associata ai gesti romantici e alle celebrazioni di San Valentino, giorno dedicato alle coppie. La sua leggenda ispira molte persone a esprimere il proprio affetto e a celebrare l'amore. È un simbolo di romanticismo e di legami profondi tra due persone.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Santo delle coppie innamorate" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo delle coppie innamorate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Quando la definizione "Il Santo delle coppie innamorate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo delle coppie innamorate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Valentino:

V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo delle coppie innamorate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

