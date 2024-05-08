Vi regnarono i Ming

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi regnarono i Ming' è 'Cina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINA

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Perché la soluzione è Cina? Durante il periodo in cui la Cina fu sotto il controllo dei Ming, il paese visse un'epoca di grande stabilità e sviluppo culturale. Questa dinastia, che si insediò dopo aver rovesciato i Yuan, portò avanti importanti riforme amministrative e favorì l'espansione delle arti e delle scienze. La presenza dei Ming si caratterizzò anche per il rafforzamento delle strutture statali e delle tradizioni, lasciando un'impronta duratura sulla storia cinese. La loro influenza si estese attraverso vari aspetti della vita quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi regnarono i Ming". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vi regnarono i Ming nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cina

In presenza della definizione "Vi regnarono i Ming", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi regnarono i Ming" conferma che la soluzione 'Cina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cina

C Como I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi regnarono i Ming" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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