SOLUZIONE: INDIA

Perché la soluzione è India? L'India fu dominata dai Moghul, un impero che lasciò un'impronta profonda sulla storia e cultura del paese. La loro presenza portò innovazioni architettoniche, influenze artistiche e un sistema amministrativo che durò secoli. Questa dominazione contribuì a plasmare l'identità indiana e a definire le sue tradizioni. La storia di questa regione si intreccia indissolubilmente con il regno di questi sovrani, che lasciarono un'eredità duratura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi regnarono i Moghul" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi regnarono i Moghul". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Vi regnarono i Moghul" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi regnarono i Moghul" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione India:

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi regnarono i Moghul" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

