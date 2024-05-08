Località etiopica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località etiopica' è 'Gondar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONDAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Località etiopica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località etiopica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gondar? Gondar è una città situata nel nord dell'Etiopia, famosa per la sua ricca storia e il patrimonio culturale. Questa località è conosciuta per il suo castello reale, che testimonia il passato imperiale della regione, e per le chiese scolpite nella roccia, esempio di architettura unica. Gondar rappresenta un importante centro storico e religioso, attirando numerosi visitatori interessati alle tradizioni e alle testimonianze del passato etiopico. La sua atmosfera affascinante riflette l'importanza di questa località nel contesto nazionale.

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Località etiopica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gondar

Se la definizione "Località etiopica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località etiopica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gondar:

G Genova O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località etiopica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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