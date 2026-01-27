Storica località etiopica

SOLUZIONE: ADUA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storica località etiopica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storica località etiopica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Adua? Adua è un'antica località situata in Etiopia, conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale. Questo luogo ha svolto un ruolo importante nelle vicende della regione, preservando testimonianze del passato e testimonianze archeologiche di grande valore. La sua posizione strategica e la ricchezza delle sue testimonianze rendono Adua un sito di interesse per studiosi e visitatori. Un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento nella storia etiopica.

La definizione "Storica località etiopica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storica località etiopica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Adua:

A Ancona D Domodossola U Udine A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storica località etiopica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

