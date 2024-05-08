Un letto molto misero nei cruciverba: la soluzione è Giaciglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un letto molto misero' è 'Giaciglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIACIGLIO

Curiosità e Significato di Giaciglio

La parola Giaciglio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giaciglio.

Perché la soluzione è Giaciglio? Quando si parla di un luogo di riposo caratterizzato da spazi angusti e privi di comfort, si fa riferimento a un giaciglio semplice e spartano, spesso utilizzato in situazioni di necessità o emergenza. Questo elemento permette di avere un punto di appoggio per il riposo senza pretese di lusso o comodità, offrendo comunque un minimo di protezione dal suolo e dagli agenti esterni. È la scelta ideale quando si necessita di un rifugio temporaneo o di una sistemazione essenziale.

Come si scrive la soluzione Giaciglio

La definizione "Un letto molto misero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M I I E R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANIERI" MANIERI

