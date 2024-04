La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un letto di fortuna. GIACIGLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il giaciglio d'acciaio è un racconto della scrittrice italoamericana Ben Pastor. Narra la partecipazione all'assedio di Stalingrado di Martin Bora, ufficiale della Wehrmacht già protagonista di una serie di romanzi a sfondo giallo-storico, ambientati durante la Seconda guerra mondiale. Qui Bora è alle prese non con un'indagine, bensì con un'esperienza di tipo più personale. Il racconto infatti fa parte di un'antologia in cui alcuni autori gialli italiani e stranieri pongono i rispettivi personaggi ricorrenti (tutti in qualche modo investigatori per caso) al centro di storie ove l'aspetto poliziesco manca totalmente, oppure si colloca sullo ...

giaciglio m sing (pl.: giacigli)

mucchio di paglia e/o cenci usato come letto improvvisato

Sillabazione

gia | cì | glio

Etimologia / Derivazione

dal latino iacile che deriva. da iacere cioè "giacere"

Sinonimi

branda, lettiera, letto, lettuccio, materassino, pagliericcio, saccone

(di animali) covile, covo, cuccia, tana