Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia nei cruciverba: la soluzione è Giolitti

Home / Soluzioni Cruciverba / Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia' è 'Giolitti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIOLITTI

Curiosità e Significato di Giolitti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Giolitti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Giolitti.

Perché la soluzione è Giolitti? Giovanni Giolitti è stato uno dei più importanti statisti italiani, noto per aver guidato il governo in diversi periodi tra il 1903 e il 1920. La sua politica si caratterizzava per un approccio moderato e riformista, volto a modernizzare l’Italia e rafforzare la sua posizione internazionale. È ricordato come un protagonista fondamentale della storia italiana del XX secolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Danno inizio alla crisi di governoIl suo rapimento causò una lunghissima guerraAl Cairo ha inizio il suo deltall suo governo ebbe sede a SalòSi augura buono al suo inizio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giolitti

Se "Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E S A R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRESTA" CRESTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.