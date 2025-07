Consentono d attraversare un rigagnolo nei cruciverba: la soluzione è Passatoie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Consentono d attraversare un rigagnolo' è 'Passatoie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSATOIE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Passatoie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Passatoie.

Perché la soluzione è Passatoie? Le passateie sono strutture, come assi di legno o pietre, posizionate su un rigagnolo o un torrente per attraversarlo senza barsi delle scarpe bagnate o rischiare di scivolare. Sono utili in campagna, giardini o sentieri di montagna, facilitando il passaggio sicuro e agevole. In sostanza, rappresentano un modo pratico e intelligente per attraversare acque poco profonde senza problemi.

Attraversare in mezzoAttraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamenteCaratterizza ciò che non si lascia attraversareDocumenti che consentonoArticolazioni che consentono la genuflessione

Se "Consentono d attraversare un rigagnolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

E Empoli

I E T A V T T A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTRATTIVE" ATTRATTIVE

