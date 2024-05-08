I concittadini di Galileo Galilei nei cruciverba: la soluzione è Pisani
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I concittadini di Galileo Galilei' è 'Pisani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PISANI
Approfondisci la parola di 6 lettere Pisani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: I concittadini di GalileoLa città natale di Galileo GalileiGalileo Galilei lo era per nascitaLo sono i nomi come Galileo GalileiGalileo Galilei scrisse quella dei suoni
Stai cercando la risposta alla definizione "I concittadini di Galileo Galilei"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Pisani:
