Categoria sportiva di atleti maturi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Categoria sportiva di atleti maturi' è 'Seniores'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENIORES

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Perché la soluzione è Seniores? Le persone che praticano attività sportive in età avanzata sono spesso chiamate seniores. Questo termine si riferisce a una categoria di atleti maturi che partecipano a competizioni e eventi dedicati a chi ha superato una certa età. La parola mette in evidenza la fase della vita in cui si trovano, riconoscendo l'importanza dell'attività fisica anche in età avanzata. La presenza di seniores nelle discipline sportive dimostra come l'impegno e la passione possano continuare nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Categoria sportiva di atleti maturi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Categoria sportiva di atleti maturi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Seniores

Questa pagina è dedicata alla definizione "Categoria sportiva di atleti maturi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Categoria sportiva di atleti maturi" conferma che la soluzione 'Seniores' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Seniores

S Savona E Empoli N Napoli I Imola O Otranto R Roma E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Categoria sportiva di atleti maturi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Seniores' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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