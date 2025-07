Gli anziani fra gli sportivi nei cruciverba: la soluzione è Seniores

SENIORES

Curiosità e Significato di Seniores

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Seniores, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Seniores? SENIORES si riferisce a persone anziane, spesso coinvolte in attività sportive o ricreative per mantenersi attivi e in salute. È un termine che celebra l’esperienza e il valore degli anziani che continuano a praticare sport, dimostrando che l’età non è un ostacolo alla vitalità. Insomma, i seniores sono gli sportivi della terza età che vivono con passione e energia.

Come si scrive la soluzione Seniores

Se "Gli anziani fra gli sportivi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I O O I R T R R A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRIORITARIO" PRIORITARIO

