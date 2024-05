Uomo con la fede

Sostantivo

Curiosità su: Un marito è un uomo unito in rapporto coniugale. Egli può essere chiamato anche coniuge o sposo. I diritti e i doveri del marito in relazione al partner, così come il suo status nella comunità, variano tra le diverse culture e sono variati nel corso dei tempi. Nelle culture di monogamia, un uomo dovrebbe non avere più di una moglie contemporaneamente, così come una donna dovrebbe non avere più di un marito nello stesso tempo. Questo è imposto da codici giuridici che vietano la poligamia. Nella poligamia, invece, un uomo può avere più di una moglie contemporaneamente. Anticamente il marito veniva considerato il capo del nucleo familiare, cioè colui che rappresentava il cosiddetto breadwinner nella terminologia anglosassone, parola basata sulla forma del paternalismo (che può essere ancora in uso in alcune famiglie). Il termine marito viene applicato ad un uomo unito in matrimonio fino alla fine del matrimonio stesso, che può coincidere con il raggiungimento di un divorzio legalmente riconosciuto.

marito ( approfondimento) m (pl.: mariti)

(diritto) uomo che ha contratto matrimonio Giovanni fa di tutto per essere un bravo marito, oltre a lavorare fa la sua parte in casa e nella cura dei figli

Sillabazione

ma | rì | to

Pronuncia

IPA: /marito/

Etimologia / Derivazione

dal latino maritus che deriva da mas cioè "maschio"

Sinonimi

sposo, coniuge, consorte, uomo, compagno

Contrari

moglie

Parole derivate

maritale, maritare, rimaritare

Alterati

( diminutivo ) maritino, marituccio

maritino, marituccio (peggiorativo) maritaccio

