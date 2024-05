La Soluzione ♚ Un uomo con la fede al dito

: MARITO

Un marito è un uomo unito in rapporto coniugale. Egli può essere chiamato anche coniuge o sposo. I diritti e i doveri del marito in relazione al partner, così come il suo status nella comunità, variano tra le diverse culture e sono variati nel corso dei tempi. Nelle culture di monogamia, un uomo dovrebbe non avere più di una moglie contemporaneamente, così come una donna dovrebbe non avere più di un marito nello stesso tempo. Questo è imposto da codici giuridici che vietano la poligamia. Nella poligamia, invece, un uomo può avere più di una moglie contemporaneamente. Anticamente il marito veniva considerato il capo del nucleo familiare, ...

