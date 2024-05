Una zona di Roma

Bretone

Curiosità su: L'E.U.R. Esposizione Universale di Roma (già E42 Esposizione Universale 1942) è un complesso urbanistico e architettonico di Roma. La zona venne progettata negli anni trenta del XX secolo per la costruzione della sede dell'Esposizione universale di Roma, dal cui acronimo ha assunto il nome, prevista per il 1942 ma che non ebbe mai luogo a causa dell'inizio della seconda guerra mondiale; il complesso fu completato nei decenni successivi, modificando e ampliando il progetto originario. Ospita alcuni esempi di architettura monumentale, che convivono con edifici moderni edificati nei decenni successivi, con la maggior parte degli edifici che è di proprietà della società omonima di proprietà statale. Il toponimo è utilizzato anche per indicare il XXXII quartiere di Roma e la zona urbanistica 12A.

eur f sing (pl.: eurioù)

(fisica) ora.

Pronuncia

IPA: /'ør/

Etimologia / Derivazione

Del bretone medio eur.