La Soluzione ♚ Zona verde di Roma con imponenti ruderi La soluzione di 20 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PARCO DEGLI ACQUEDOTTI .

Significato della soluzione per Zona verde di roma con imponenti ruderi: Il parco degli Acquedotti è un parco cittadino di Roma, situato nel Municipio VII, esteso circa 240 ettari e facente parte del Parco regionale dell'Appia antica. Il nome deriva dalla presenza in elevato o sotterranea di sette acquedotti romani e papali che rifornivano l'antica Roma: Anio Vetus (sotterraneo), Marcia, Tepula, Iulia e Felice (sovrapposti), Claudio e Anio Novus (sovrapposti). In passato l'area era nota come Roma Vecchia dal nome dell'omonimo casale.

