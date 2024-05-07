Una Torre di Milano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una Torre di Milano' è 'Velasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELASCA

Perché la soluzione è Velasca? La vela è una superficie piatta e leggera, tipicamente di tessuto, che viene utilizzata per catturare il vento e permettere a una nave di muoversi. La sua forma e posizione sono fondamentali per ottimizzare la spinta, soprattutto nelle imbarcazioni a vela. La disposizione e la progettazione della vela sono elementi chiave per un buon rendimento in mare. La sua funzione principale consiste nel convertire l'energia eolica in movimento, rendendo possibile la navigazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una Torre di Milano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una Torre di Milano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Velasca

La definizione "Una Torre di Milano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una Torre di Milano" conferma che la soluzione 'Velasca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Velasca

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una Torre di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Velasca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una Torre grattacielo di MilanoLa zona di Milano con la Torre UnicreditCostruì la torre del Castello Sforzesco di MilanoUna Torre fra i grattacieli di MilanoLo è la Torre Unicredit di MilanoLa Torre Unicredit a Milano è il più alto d Italia