La Soluzione ♚ Il Roger tennista svizzero La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FEDERER .

Curiosità su Il roger tennista svizzero: L'asteroide, vedi 4726 federer. roger federer (basilea, 8 agosto 1981) è un ex tennista svizzero. soprannominato king roger o the swiss maestro, in virtù... Roger Federer (Basilea, 8 agosto 1981) è un ex tennista svizzero. Soprannominato King Roger o The Swiss Maestro, in virtù dei primati e dei titoli conseguiti, della varietà di gioco, dell'eleganza e dell'accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Con 20 trionfi in 31 finali, è il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam, dietro a Novak Ðokovic (24) e Rafael Nadal (22). Nello specifico, ha vinto 8 Wimbledon (record in ambito maschile), 6 Australian Open, 5 US Open (record in Era Open condiviso con Jimmy Connors e Pete Sampras) e 1 ...

