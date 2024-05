La Soluzione ♚ Robbie attrice australiana La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARGOT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Robbie attrice australiana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Robbie attrice australiana: Margot elise robbie (afi: ['mrgo 'rbi]; dalby, 2 luglio 1990) è un'attrice e produttrice cinematografica australiana. ha iniziato la sua carriera... Margot Elise Robbie (AFI: ['mrgo 'rbi]; Dalby, 2 luglio 1990) è un'attrice e produttrice cinematografica australiana. Ha iniziato la sua carriera apparendo in film indipendenti australiani, venendo in seguito lanciata nella soap opera Neighbours (2008-2011). Nel 2013 ha ricevuto l'attenzione internazionale con il ruolo di Naomi Lapaglia nel film biografico The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Robbie è in seguito apparsa nei film Focus - Niente è come sembra (2015) e The Legend of Tarzan (2016), nel ruolo della regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia (2018), di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood (2019) e di Nellie ...

