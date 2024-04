La definizione e la soluzione di 6 lettere: La Robbie attrice australiana. MARGOT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Margot Elise Robbie (AFI: ['mrgo 'rbi]; Dalby, 2 luglio 1990) è un'attrice e produttrice cinematografica australiana. Ha iniziato la sua carriera apparendo in film indipendenti australiani, venendo in seguito lanciata nella soap opera Neighbours (2008-2011). Nel 2013 ha ricevuto l'attenzione internazionale con il ruolo di Naomi Lapaglia nel film biografico The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Robbie è in seguito apparsa nei film Focus - Niente è come sembra (2015) e The Legend of Tarzan (2016), nel ruolo della regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia (2018), di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood (2019) e di Nellie ...

bavard m sing

chiacchierone, loquace un homme bavard - un uomo loquace

Sostantivo

bavard m sing

chiacchierone ce bavard m’a fait perdre mon temps - quel chiacchierone mi ha fatto perdere tempo

Pronuncia

IPA: /ba.va/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

da baver, "sbavare"

Sinonimi

(aggettivo) babillard, loquace, prolixe, verbeux

(sostantivo) babillard, cancanier, jacasse, (soprattutto al femminile) margot

Contrari

(aggettivo) taciturne

Parole derivate

bavarder, bavardage, bavarderie