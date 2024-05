Quello di Rorschach si basa su macchie d inchiostro

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende, in senso lato, una prova, ovvero una sperimentazione empirica che mira ad ottenere determinati risultati o dimostrazioni.

test ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (statistica) (medicina) esame per verificare qualcosa i test sierologici svelano se nel sangue sono presenti anticorpi prodotti dal nostro organismo contro il virus

il test sierologico che trova gli anticorpi non è sufficiente per escludere un altro contagio

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'tst/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese test cioè "saggio reattivo"

Sinonimi

prova, esperimento, ricerca

(di candidato) prova d’esame, prova attitudinale, questionario

prova d’esame, prova attitudinale, questionario saggio, compito, prova di valutazione

(psicologia) reattivo mentale

reattivo mentale (diagnostico) esame, analisi

esame, analisi (di veicolo) collaudo

Parole derivate