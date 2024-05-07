Privo di ammaccature

Home / Soluzioni Cruciverba / Privo di ammaccature

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Privo di ammaccature' è 'Intatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privo di ammaccature" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privo di ammaccature". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Intatto? Quando un oggetto o una superficie non presenta danni evidenti come ammaccature o graffi, si può dire che è intatto. Questo stato indica che ha mantenuto la sua forma originale e non ha subito alterazioni o rotture. La condizione di essere integro suggerisce che nulla è stato aggiunto o tolto, preservando così l'aspetto e la funzionalità originari. La cura nel mantenere un oggetto intatto è spesso importante per conservare il suo valore o la sua bellezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Privo di ammaccature nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Intatto

La definizione "Privo di ammaccature" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privo di ammaccature" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Intatto:

I Imola N Napoli T Torino A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privo di ammaccature" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Perfettamente conservatoPerfettamente conservato senza nessuna ammaccaturaTotale e non manomessoPrivo di capacitàPrivo di scopoScolorito privo di vivacitàPrivo di fedeIl tipico copricapo marocchino privo di tesa