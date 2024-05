La Soluzione ♚ Perfettamente conservato senza nessuna ammaccatura La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INTATTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INTATTO

Significato della soluzione per: Perfettamente conservato senza nessuna ammaccatura I giardini di Tivoli (o semplicemente Tivoli) sono un famoso parco divertimenti di Copenaghen, in Danimarca. Fu inaugurato il 15 agosto 1843 ed è il secondo più antico parco di divertimenti che sia sopravvissuto intatto fino a oggi, dopo Dyrehavsbakken nella vicina Klampenborg. Italiano: Aggettivo: intatto m sing . . che non ha subito danni, che si è conservato nel suo stato nel suo aspetto il cibo è intatto.. Sillabazione: in | tàt | to. Pronuncia: IPA: /in'tatto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino intactus, formato da in- ossia "non" e tactus ovvero "toccato" . Sinonimi: (di individuo) incolume, indenne, illibato,. (di ambiente) incontaminato. (di donna) vergine.

