Negata per ogni lavoro

Aggettivo, forma flessa

inetta f sing

femminile di inetto

Sostantivo, forma flessa

inetta f sing

femminile di inetto

Sillabazione

i | nét | ta

Etimologia / Derivazione

vedi inetto

Sinonimi

incapace, inesperta, incompetente, inabile, sciocca, pasticciona, imbranata, inefficiente, dappoco, maldestra

nullità

