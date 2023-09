Negati per ogni lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negati per ogni lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INETTI

Significato/Curiosita : Negati per ogni lavoro

Frattempo si vede negato il sussidio ancora una volta e viene sanzionato per 4 settimane vista l'insufficienza dei suoi sforzi nel cercare lavoro. è così costretto... Trono il patrigno guido di lusignano, il quale, circondatosi di consiglieri inetti ed imprudenti, portò i franchi alla disfatta di hattin e alla conseguente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

