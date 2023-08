L ultimo fu un Romanov - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo fu un Romanov. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'ultimo zar dei Romanov fu Nicola II, che regnò sull'Impero russo dal 1894 fino alla sua abdicazione nel 1917. Nicola II fu l'ultimo rappresentante della dinastia Romanov, una famiglia che governava la Russia da oltre trecento anni. Durante il suo regno, il paese affrontò gravi crisi politiche, sociali ed economiche, culminando infine nella rivoluzione russa del 1917, che portò alla caduta della monarchia e all'instaurazione di un governo comunista. Nicola II e la sua famiglia furono imprigionati e poi giustiziati dai bolscevichi nel 1918, ponendo così fine alla dinastia Romanov e segnando un capitolo significativo nella storia russa.

