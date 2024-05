Incessante come la pioggia

Aggettivo

ininterrotto m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

i | nin | ter | rót | to

Etimologia / Derivazione

formato da in- e da interrotto

Sinonimi

continuo, costante, durevole, incessante, insistente, ostinato, perenne, perpetuo, persistente

Contrari

intermittente, interrotto, occasionale, saltuario, sporadico









Parole derivate