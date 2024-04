La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è la pioggia che uccide le foreste. ACIDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La deposizione acida umida, anche nota come pioggia acida, nella meteorologia consiste nella ricaduta dall'atmosfera sul suolo di particelle acide, molecole acide diffuse nell'atmosfera che vengono catturate e deposte al suolo da precipitazioni quali: piogge, neve, grandine, nebbie, rugiade, ecc. Tale processo si distingue dal fenomeno della deposizione acida secca nella quale la ricaduta dall'atmosfera di particelle acide non è veicolata dalle precipitazioni ed avviene per effetto della forza di gravità. In questo caso si parla quindi di depositi secchi. Una pioggia viene definita acida quando il suo pH è minore di 5; In condizioni normali ...

acida f sing

femminile singolare di acido

Sostantivo

acida f sing

forma femminile, vedi acido

Sillabazione

à | ci | da

Pronuncia

IPA: /'atida/

Etimologia / Derivazione