Famosissimo gruppo inglese nato a Liverpool

Sostantivo

Curiosità su: The Beatles sono stati un gruppo musicale britannico, fondato a Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970. Il gruppo era composto da John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr (1940) quest'ultimo a partire dal 1962, chiamato a sostituire Pete Best (1941); della prima formazione faceva parte anche Stuart Sutcliffe (1940-1962), bassista dei Beatles dal 1960 fino al 1961. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni mondiali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale – e dopo la morte di due dei quattro componenti – i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in ogni parte del mondo. Stando alle stime dichiarate hanno venduto a livello mondiale un totale di oltre un miliardo di copie fra album, singoli e musicassette, risultando fra ...

eternità  ( approfondimento) f inv

una delle caratteristiche del tempo che non ha inizio e non ha fine (religione) , (cristianesimo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) specie di immortalità terrena ottenuta dalla celebrità i Beatles sono cantanti destinati all'immortalitÃ

Sillabazione

e | ter | ni | tÃ

Pronuncia

IPA: /eterni'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino aeternitas

Sinonimi

immortalità , indistruttibilità , continuità , perennità , perpetuitÃ

tempo infinito, infinito

( scherzoso ) , ( familiare ) tempo lungo, tempo interminabile

, tempo lungo, tempo interminabile (religione) vita eterna

Contrari

temporalità , mortalità , temporaneità , provvisorietà , precarietà , caducità , finezza, mortalitÃ

Varianti

(antico) etternitÃ

