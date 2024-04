La Soluzione ♚ I calciatori del Liverpool La definizione e la soluzione di 4 lettere: I calciatori del Liverpool. REDS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I calciatori del liverpool: Reds è un film del 1981, co-scritto, prodotto, diretto e interpretato da Warren Beatty. Il film è basato sulla vita di John Reed, giornalista comunista statunitense che descrisse la Rivoluzione d'ottobre russa nel suo libro I dieci giorni che sconvolsero il mondo. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Reds è un film del 1981, co-scritto, prodotto, diretto e interpretato da Warren Beatty. Il film è basato sulla vita di John Reed, giornalista comunista statunitense che descrisse la Rivoluzione d'ottobre russa nel suo libro I dieci giorni che sconvolsero il mondo. paturnie f inv. pl. pop. ansie o angosce improvvise, inspiegabili e deprimenti malumore, nervosismo, stizza, intolleranza: avere le paturnie ; avere un attacco di paturnie acute; mi vengono le paturnie ; mi prendono le paturnie

Altre Definizioni con reds; calciatori; liverpool; I Boston della Major League di baseball; Il contrasto fra i calciatori; Il contrasto fra i calciatori in azione; In fondo a Liverpool; Uno a Liverpool;

La risposta a I calciatori del Liverpool

REDS

R

E

D

S

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'I calciatori del Liverpool' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.