fabbrica ibiza

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: SEAT S.A. acronimo di Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Società spagnola di automobili da turismo) è una casa automobilistica spagnola facente parte del Gruppo Volkswagen. Fondata il 9 maggio 1950 dall'Instituto Nacional de Industria (INI) per il 51% e da FIAT per il 7%. Dal 1985 fa parte del gruppo Volkswagen Aktiengesellschaft ed ha sedi in 77 paesi del mondo. La sede si trova all'interno del complesso industriale di Martorell, città industriale situata a circa 26 km a Nord-Ovest di Barcellona, inaugurato il 22 febbraio 1993 dal Re Juan Carlos di Spagna. È l'unica casa automobilistica spagnola che possiede ancora la capacità e le infrastrutture per sviluppare all'interno le proprie auto; la gamma di vetture va dalla Ibiza (il modello più venduto ed esportato della storia spagnola) alla grande SUV Tarraco, passando per modelli come León, Ateca e Arona.

seat

sedile, sedia panchina, panca posto a sedere sedile, piano, fondo sedere, deretano, (colloquiale) didietro (Parlamento) seggio (senso figurato) sede (senso figurato) centro (senso figurato) (parte del corpo) sede residenza, dimora, sede (religione) seggio, trono basamento, supporto (equitazione) assetto

Verbo

seat

mettere a sedere, far sedere mettersi a sedere, [[sedersi] avere posti a sedere per, essere provvisto di posti a sedere