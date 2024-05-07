Con dispendio di molta energia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Con dispendio di molta energia' è 'Faticosamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Con dispendio di molta energia', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 13 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: FATICOSAMENTE

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Con dispendio di molta energia [Soluzione Cruciverba 13 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Altre definizioni per Faticosamente sono disponibili qui: Faticosamente.

La definizione "Con dispendio di molta energia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito. È possibile che la definizione "Con dispendio di molta energia" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 13 lettere della soluzione Faticosamente:

F Firenze

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

S Savona

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Con dispendio di molta energia" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.