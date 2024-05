La Soluzione ♚ Colpi che possono disarcionare il picador La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORNATE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Colpi che possono disarcionare il picador. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Colpi che possono disarcionare il picador: colui che poisson disarcionare il picador" Cornate d'Adda (Cornaa in dialetto brianzolo, e semplicemente Cornate fino al 1924) è un comune italiano di 10 753 abitanti della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, dal cui capoluogo Monza dista circa 20 chilometri. È l'unico comune della provincia che confina con la provincia di Bergamo. Fa parte del territorio del Vimercatese e del Parco Adda Nord. Fanno parte del territorio comunali le frazioni di Colnago, Porto d'Adda e Villa Paradiso. La piazza di Cornate è denominata XV Martiri, come rievocazione dei 15 partigiani fucilati a Milano, in Piazzale Loreto, il 10 agosto 1944 dai nazifascisti.

