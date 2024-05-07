Un appassionato di vela nei cruciverba: la soluzione è Yachtsman

Sara Verdi | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un appassionato di vela' è 'Yachtsman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

YACHTSMAN

Curiosità e Significato di Yachtsman

La parola Yachtsman è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Yachtsman.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È mobile in certe barche a velaUna grande vela a pallone delle barcheUna vela a palloneUna grossa nave a velaPiccole barche a vela

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un appassionato di vela - Yachtsman

Come si scrive la soluzione Yachtsman

Non riesci a risolvere la definizione "Un appassionato di vela"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 9 lettere della soluzione Yachtsman:
Y Yacht
A Ancona
C Como
H Hotel
T Torino
S Savona
M Milano
A Ancona
N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A U T L O

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.