Ama fare burle

Aggettivo

buontempone m sing

che vuole solo divertirsi

Sostantivo

buontempone (pl.: buontemponi)

chi ama la vita allegra, il divertirsi

Sillabazione

buon | tem | pó | ne

Pronuncia

IPA: /bwontem'pone/

Etimologia / Derivazione

derivazione di buon tempo

Sinonimi

gioviale, allegro

allegrone, mattacchione, compagnone, burlone, fannullone, sfaccendato, zuzzurellone

Contrari

scorbutico, brontolone

Varianti