Ama fare le immersioni

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ama fare le immersioni' è 'Sub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUB

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Ama fare le immersioni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Sub

Per risolvere la definizione "Ama fare le immersioni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sub'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ama fare le immersioni
  • Risposta: SUB
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: S__
  • Inizia con: S
  • Finisce con: B

Le 3 lettere della soluzione

S Savona
U Udine
B Bologna

La soluzione 'Sub' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ama fare le immersioni". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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