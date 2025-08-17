Ama fare le immersioni
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SOLUZIONE: SUB
Ama fare le immersioni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Sub
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ama fare le immersioni
- Risposta: SUB
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: S__
- Inizia con: S
- Finisce con: B
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Sub' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ama fare le immersioni". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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