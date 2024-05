La Soluzione ♚ Un veicolo delle stazioni La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOTOCARRELLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un veicolo delle stazioni. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un veicolo delle stazioni: un veicolo spaziale, in astronautica, è un veicolo in grado di viaggiare nello spazio. comprendono sia sonde spaziali robotiche sia veicoli con equipaggio... Viene definito Motocarrello un particolare tipo di rotabile ferroviario munito di motore proprio e adibito ad usi vari di servizio, manutenzione o ispezione delle linee ferroviarie. Un motocarrello è essenzialmente costituito da un telaio sul quale sono montate le strutture specifiche per l'uso al quale è destinato: per gli impianti elettrici, per l'ispezione linee o per la piccola manutenzione delle stesse (ad esempio la sollevatrice idraulica). È di solito a due assi e munito di freno meccanico. Esempi possono essere motocarrelli spazzaneve, sgombraneve, decespugliatori, controllo erbe infestanti, ispezione ponti e per altri usi. Un ...

